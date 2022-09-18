UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования

Фото: SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете (Starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела испытания интернета Starlink в самолете авиакомпании JSX. Во время тестирования скорость передачи данных постоянно превышала 100 Мбит/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам главного исполнительного директора JSX Алекса Уилкокса, лично находившегося на борту самолета над Калифорнией, пробовавшего пользоваться интернетом и звонившего по WhatsApp, тестирование Starlink превысили его ожидания.

Согласно данным сервиса Ookla, скорость интернета во время полета постоянно превышала 100 Мбит/с. К примеру, скорость интернета на борту Airbus компании American Airlines с оборудованием Viasat и более 100 пассажирами составляет около 2,2 Мбит/с.

Отмечается, что во время испытания на борту находились несколько человек, которые занимались тестированием скорости. Дополнительные устройства на борту имитировали нагрузку системы 20-30 пассажирами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый Интернет от Starlink. Для пользователей Украины скидка составила около 40%. То есть стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX