SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела испытания интернета Starlink в самолете авиакомпании JSX. Во время тестирования скорость передачи данных постоянно превышала 100 Мбит/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам главного исполнительного директора JSX Алекса Уилкокса, лично находившегося на борту самолета над Калифорнией, пробовавшего пользоваться интернетом и звонившего по WhatsApp, тестирование Starlink превысили его ожидания.

Согласно данным сервиса Ookla, скорость интернета во время полета постоянно превышала 100 Мбит/с. К примеру, скорость интернета на борту Airbus компании American Airlines с оборудованием Viasat и более 100 пассажирами составляет около 2,2 Мбит/с.

Отмечается, что во время испытания на борту находились несколько человек, которые занимались тестированием скорости. Дополнительные устройства на борту имитировали нагрузку системы 20-30 пассажирами.