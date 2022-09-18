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SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования

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Воскресенье 18 сентября 2022 14:05
SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования Фото: SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете (Starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела испытания интернета Starlink в самолете авиакомпании JSX. Во время тестирования скорость передачи данных постоянно превышала 100 Мбит/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам главного исполнительного директора JSX Алекса Уилкокса, лично находившегося на борту самолета над Калифорнией, пробовавшего пользоваться интернетом и звонившего по WhatsApp, тестирование Starlink превысили его ожидания.

Согласно данным сервиса Ookla, скорость интернета во время полета постоянно превышала 100 Мбит/с. К примеру, скорость интернета на борту Airbus компании American Airlines с оборудованием Viasat и более 100 пассажирами составляет около 2,2 Мбит/с.

Отмечается, что во время испытания на борту находились несколько человек, которые занимались тестированием скорости. Дополнительные устройства на борту имитировали нагрузку системы 20-30 пассажирами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый Интернет от Starlink. Для пользователей Украины скидка составила около 40%. То есть стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов.

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