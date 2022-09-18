SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, провела випробування інтернету Starlink у літаку авіакомпанії JSX. Під час тестування швидкість передачі постійно перевищувала 100 Мбіт/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами головного виконавчого директора JSX Алекса Уїлкокса, який особисто перебував на борту літака над Каліфорнією пробував користуватися інтернетом та телефонував по WhatsApp, тестування Starlink перевищили його очікування.

Згідно з даними сервісу Ookla, швидкість інтернету під час польоту постійно перевищувала 100 Мбіт/с. Наприклад, швидкість інтернету на борту Airbus компанії American Airlines з обладнанням Viasat і більш ніж 100 пасажирами становить близько 2,2 Мбіт/с.

Зазначається, що під час випробування на борту перебували декілька людей, які займалися тестування швидкості. Однак, додаткові пристрої імітували навантаження системи 20-30 пасажирів.