SpaceX ночью отправит новых астронавтов на МКС

После ряда переносов, SpaceX планирует отправить экипаж новых астронавтов на Международную космическую станцию уже 11 ноября. Запуск ракеты состоится в 04:03 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Twitter-аккаунта SpaceX.

Компания обещает начать трансляцию запуска Crew-3 за четыре часа до старта операции.

Отмечается, что на этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для запуска ракеты.

В то же время в случае отмены операции - резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.