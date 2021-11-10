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SpaceX ночью отправит новых астронавтов на МКС

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Среда 10 ноября 2021 22:44
SpaceX ночью отправит новых астронавтов на МКС Фото: SpaceX ночью отправит новых астронавтов на МКС (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

После ряда переносов, SpaceX планирует отправить экипаж новых астронавтов на Международную космическую станцию уже 11 ноября. Запуск ракеты состоится в 04:03 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Twitter-аккаунта SpaceX.

Компания обещает начать трансляцию запуска Crew-3 за четыре часа до старта операции.

Отмечается, что на этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для запуска ракеты.

В то же время в случае отмены операции - резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности миссии Crew-3.

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