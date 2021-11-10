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SpaceX вночі відправить нових астронавтів на МКС

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Середа 10 листопада 2021 22:44
SpaceX вночі відправить нових астронавтів на МКС Фото: SpaceX вночі відправить нових астронавтів на МКС (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Після низки перенесень, SpaceX планує відправити екіпаж нових астронавтів на Міжнародну космічну станцію вже 11 листопада. Запуск ракети відбудеться о 04:03 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту SpaceX.

Компанія обіцяє розпочати трансляцію запуску Crew-3 за чотири години до старту операції.

Зазначається, що цього разу прогноз місцевої погоди на 80% сприятливий для запуску ракети.

Водночас у разі скасування операції - резервне вікно заплановане на 12 листопада о 03:40 за київським часом.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці місії Crew-3.

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