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SpaceX Илона Маска получила разрешение на запуск мощнейшей ракеты Starship

Новина українською →
США, Суббота 15 апреля 2023 05:21
SpaceX Илона Маска получила разрешение на запуск мощнейшей ракеты Starship Фото: SpaceX получил разрешение на запуск ракеты Starship (twtter.com/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания сверхтяжелой ракеты Starship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Запуск новой ракеты планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе в понедельник между 7 и 10:05 утра по киевскому времени.

"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, экологии, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что во время первого полета ракета достигнет орбитальной скорости и преодолеет примерно 150 миль (240 км) над поверхностью Земли на высотах, которые считаются открытыми. Ракетный ускоритель будет выброшен в океан вскоре после старта, однако в предстоящих полетах SpaceX планирует восстановить корабль.

По плану компании уже во время второго полета Starship совершит почти один полный круг вокруг планеты, завершив свой полет приземлением у Гавайев.

Ранее мы писали, SpaceX готовится к запуску сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Напомним, компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре.

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