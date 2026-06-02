SpaceX хоче будувати фабрики на орбіті Землі: що відомо про новий космічний апарат Starfall

Технічні параметри Starfall

Управління FAA офіційно дозволило SpaceX провести два тестові спуски апаратів Starfall в акваторії Тихого океану, приблизно за 1300 кілометрів від узбережжя Каліфорнії.

Габарити: капсули мають круглу форму, їхній діаметр становить 3,1 метра, а висота - 0,75 метра.

Вага: загальна маса апарату разом із верхньою панеллю та масивним тепловим щитом складає 2100 кілограмів. Перед самим спуском на воду теплозахисний щит буде скидатися.

Вантажність: модуль спроможний доставити на Землю до 1000 кілограмів корисного вантажу.

М'яка посадка: для гальмування в атмосфері капсула обладнана системою парашутів (гальмівним, пілотним та одним головним), а також двигунами на холодному газі для орієнтації у просторі.

Після приводнення апарати підбиратимуть спеціальні морські судна компанії.

Ілюстрація капсули Starfall компанії SpaceX, включена до екологічної оцінки Федерального управління цивільної авіації (скриншот: FAA)

Заводи у невагомості та військова логістика

Головна цінність Starfall полягає у масштабуванні комерційних послуг.

По-перше, апарати мають забезпечити роботу так званого ринку "орбітального виробництва". Умови мікрогравітації та вакууму ідеально підходять для вирощування унікальних кристалів, високоточних напівпровідників або ліків, які неможливо виготовити на Землі.

Капсули зможуть тривалий час перебувати на орбіті як міні-фабрики, а потім безпечно повертати готову продукцію замовникам. У перспективі SpaceX розглядає цей проєкт як масового "наступника" Міжнародної космічної станції (МКС).

По-друге, розробку планують інтегрувати в систему швидкої доставки військових вантажів для Пентагону. Використовуючи ракети Falcon 9 або Starship, капсулу можна буде запустити по суборбітальній траєкторії в будь-яку точку планети за лічені хвилини.

Удар по конкурентах?

Запуск проєкту Starfall може кардинально змінити правила гри на ринку космічних послуг. Найцікавіше те, що SpaceX стає прямим конкурентом для своїх же теперішніх клієнтів.

Компанії Varda Space Industries, Inversion та Amos Space Cargo купують місця на ракетах Falcon 9, щоб запускати власні невеликі капсули для орбітальних експериментів. Якщо Ілон Маск запустить власне серійне виробництво аналогічних апаратів і запропонує нижчу ціну за повернення вантажів "під ключ", приватним стартапам буде важко змагатися з технологічним гігантом.

Точна дата першого випробувального польоту наразі не розголошується, але з огляду на схвалення документів тести можуть розпочатися вже найближчим часом.