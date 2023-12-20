SpaceX готується до нового запуску ракети Starship (фото)

Після двох невдалих запусків ракети компанія SpaceX готується до третього запуску "Starship". Компанія показала фотографії підготовки до польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії SpaceX у соціальній мережі Twitter.

SpaceX підготувала ракету-носій та космічний корабель Starship до нового запуску. Компанія опублікувала фотографії з майданчика Starbase у Південному Техасі, на яких видно, що ракета-носій та корабель вже встановлені.

На одній із фотографій також знято нещодавно встановлений неоновий напис "Ворота на Марс".

Фото: SpaceX готується до нового запуску ракети "Starship" (twitter.com/SpaceX/status/1736800804219269489)

Пізніше компанія Ілона Маска виклала нові фотографії, на яких видно підготовку до запуску в денних умовах.

Фото: SpaceX готується до нового запуску ракети StarShip ( https://twitter.com/SpaceX/status/1737280247530426857 )

Компанії, крім технічної готовності, потрібно ще отримати дозвіл на запуск від Федерального управління авіації США.

Запуски "Starship"

Перший запуск Starship, що відбувся 20 квітня, завершився невдало. Частина двигунів Raptor на ракетоносії Super Heavy вийшли з ладу, що призвело до втрати стійкості та падіння ракети. Ілон Маск заявив, що для успішного запуску Starship може знадобитися кілька спроб.

16 листопада компанія SpaceX отримала дозвіл на запуск "Starship" від Федерального управління авіації США.

SpaceX зазнала невдачі при другому запуску свого космічного корабля Starship. Ракета досягла висоти 148 кілометрів, але потім втратився зв'язок із нею. Це сталося за кілька хвилин після старту.

Ракета Starship, яку розробляє Ілон Маск - ключовий елемент його плану з доставлення вантажів та людей на Марс.