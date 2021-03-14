SpaceX готовит запуск новой партии спутников. Это рекордный старт Falcon 9

Американская компания SpaceX сегодня запустит очередную партию мини-спутников. Запуск примечателен тем, что спутники Starlink выведет на орбиту ракета Falcon 9, для которой это девятый по счету старт.
Об этом говорится в сообщении на сайте SpaceX.
Сообщается, что запуск запланирован со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (12:01 по Киеву). Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 60 мини-спутников в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.
Ожидается, что многоразовая ступень ракеты, которая используется для запуска в рекордный девятый раз, осуществит вертикальную посадку приблизительно через восемь с половиной минут после старта.
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Отметим, ранее стало известно о том, что SpaceX намерена подключить к спутниковому интернету Starlink большие транспортные средства - от грузовиков до самолетов и кораблей.
Напомним, в начале марта компания Илона Маска провела очередные испытания прототипа космического корабля Starship для полетов на Луну и Марс. В конце испытаний корабль, казалось бы, совершил успешную посадку, но через несколько минут взорвался. По словам Маска, это произошло из-за того, что двигателю не хватило скорости, что привело к разрушению опор при посадке.