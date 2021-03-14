SpaceX готує запуск нової партії супутників. Це рекордний старт Falcon 9

Американська компанія SpaceX сьогодні запустить чергову партію міні-супутників. Цей запуск примітний тим, що супутники Starlink виведе на орбіту ракета Falcon 9, для якої це дев'ятий за рахунком старт.
Про це йдеться в повідомленні на сайті SpaceX.
Повідомляється, що запуск заплановано зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 06:01 за часом Східного узбережжя США (12:01 за Києвом). Ракета Falcon 9 виведе на орбіту 60 міні-супутників в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.
Очікується, що багаторазова ступінь ракети, яка використовується для запуску в рекордний дев'ятий раз, здійснить вертикальну посадку приблизно через вісім з половиною хвилин після старту.
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Відзначимо, раніше стало відомо про те, що SpaceX має намір підключити до супутникового інтернету Starlink великі транспортні засоби - від вантажівок до літаків і кораблів.
Нагадаємо, на початку березня компанія Ілона Маска провела чергові випробування прототипу космічного корабля Starship для польотів на Місяць і Марс. В кінці випробувань корабель, здавалося б, здійснив успішну посадку, але за кілька хвилин вибухнув. За словами Маска, це сталося через те, що двигуну не вистачило швидкості, що призвело до руйнування опор при посадці.