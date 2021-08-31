SpaceX через два тижні відправить туристів в космос: екіпаж прибув на базу
Екіпаж місії Inspiration4 прибув на базу SpaceX, що розташована у Флориді. Компанія планує запустити космічний корабель на орбіту вже 15 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Inspiration4.
Зазначається, що члени екіпажу наразі перевірятимуть свою поїздку й пройдуть тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon.
The crew of Inspiration4 stopped by @SpaceX's Dragonland in Florida to check out their ride and go for a “Dragon Test Drive.” Final preps for the crew, spacecraft, and rocket continue ahead of liftoff in 15 days! pic.twitter.com/Nmy8dg0W20— Inspiration4 (@inspiration4x) August 31, 2021
Що відомо про місію Inspiration4:
- це перша місія у якій візьме участь лише цивільний екіпаж;
- запуск ракети заплановано на 15 вересня 2021 року;
- ракетою-носієм виступатиме Falcon 9 Block 5, яка стартуватиме з Космічного центру імені Кенеді;
- після того, як космічний корабель долетить до орбіти, через деякий час він повернеться на Землю й приземлеться на території Атлантичного океану;
Meet the Inspiration4 crew, set to launch in SpaceX's Dragon capsule no earlier than Sept. 15:— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 30, 2021
Jared Isaacman – Commander & benefactor
Hayley Arceneaux – Medical officer
Dr. Sian Proctor – Pilot
Chris Sembroski – Mission specialist
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В рамках місії, SpaceX використовуватиме дещо оновлений корабель Crew Dragon. Відомо, що на його носовій частині було встановлено великий ілюмінатор, однак компанія так досі і не поділилася його фотографією.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривала цікаві подробиці екіпажу місії Inspiration4.