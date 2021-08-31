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SpaceX через два тижні відправить туристів в космос: екіпаж прибув на базу

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США , Вівторок 31 серпня 2021 19:14
SpaceX через два тижні відправить туристів в космос: екіпаж прибув на базу Фото: SpaceX відправить екіпаж на орбіту через 15 днів (twitter.com/inspiration4x)
Автор: Сергій Пишкін

Екіпаж місії Inspiration4 прибув на базу SpaceX, що розташована у Флориді. Компанія планує запустити космічний корабель на орбіту вже 15 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Inspiration4.

Зазначається, що члени екіпажу наразі перевірятимуть свою поїздку й пройдуть тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon.

Що відомо про місію Inspiration4:

  • це перша місія у якій візьме участь лише цивільний екіпаж;
  • запуск ракети заплановано на 15 вересня 2021 року;
  • ракетою-носієм виступатиме Falcon 9 Block 5, яка стартуватиме з Космічного центру імені Кенеді;
  • після того, як космічний корабель долетить до орбіти, через деякий час він повернеться на Землю й приземлеться на території Атлантичного океану;

В рамках місії, SpaceX використовуватиме дещо оновлений корабель Crew Dragon. Відомо, що на його носовій частині було встановлено великий ілюмінатор, однак компанія так досі і не поділилася його фотографією.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривала цікаві подробиці екіпажу місії Inspiration4.

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SpaceX Космічний корабель
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