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Минздрав разрешил работу бассейнов, но с ограничениями

Новости » Коронавирус     28.05.2020 - 19:44
Минздрав разрешил работу бассейнов, но с ограничениями
Фото: человек в бассейне (pixabay)

В Минздраве назвали 4 условия для работы бассейнов

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации касательно работы бассейнов во время карантина. Функционирование бассейнов разрешается при нескольких условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Минздрава.

Согласно документу, работа бассейнов разрешается:

  • для индивидуального посещения;
  • для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
  • в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
  • в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).

В то же время еще запрещается:

  • функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
  • проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал временные рекомендации Минздрава для работы бассейнов во время карантина.

Напомним, в рамках третьего этапа ослабление карантина с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-залы и образовательные учреждения.

Также с 1 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение в 6 областях.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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