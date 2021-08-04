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Сожженные дома, пострадавшие и перебои с транспортом: Греция борется с лесными пожарами

Автор: Анастасия Рокитна

В Греции продолжают бороться с лесными пожарами, которые уничжтожили десятки домов. В результате пострадали 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Огонь бесконтрольно бушевал к северу от Афин, сжигая дома. Спасатели боролись с 81 лесным пожаром во время сильнейшей волны жары в Греции за более чем 30 лет.

"Это трудный день для страны, у нас был 81 лесной пожар за последние 24 часа из-за экстремальных погодных условий", - сказал заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас.

В результате пожара была повреждена энергосистема, что представляет серьезную опасность для электроснабжения в некоторых частях столичного региона.

Пожар также нарушил работу поездов, часть национальных автомагистралей перекрыта.

Отметим, информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет.

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пожарГреция