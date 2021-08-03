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Греция охвачена лесными пожарами: есть ли среди пострадавших украинцы

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Вторник 03 августа 2021 20:01
Греция охвачена лесными пожарами: есть ли среди пострадавших украинцы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на данный момент информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет. Однако он поручил дипломатам отслеживать потребности украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцев нет. Украина солидарна с дружественным Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал он.

Напомним, 27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары.

При этом сегодня в пригороде Афин начали эвакуацию граждан из-за того, что пожары не удается взять под контроль.

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Греция пожар Дмитрий Кулеба
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