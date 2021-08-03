Греция охвачена лесными пожарами: есть ли среди пострадавших украинцы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на данный момент информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет. Однако он поручил дипломатам отслеживать потребности украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцев нет. Украина солидарна с дружественным Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал он.