Спалені будинки, постраждалі та перебої з транспортом: Греція бореться з лісовими пожежами

Вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін, спалюючи будинки. Рятувальники боролися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років.

"Це важкий день для країни, у нас була 81 лісова пожежа за останні 24 години через екстремальні погодні умови", - сказав заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.

В результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.

Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.