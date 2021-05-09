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Сожженные авто и раненые: нарушители карантина во Франции напали на полицию

Автор: РБК-Украина

На юге Франции в ночь на 9 мая произошли беспорядки и стычки с полицией. На данный момент известно о трех пострадавших полицейских.

Об этом пишет BFM.

Сообщается, что беспорядки произошли в коммуне Фрежюс. После полуночи в полицию поступили жалобы на шум в городе Габель, расположенном между Сен-Рафаэлем и Фрежюсом. На место направили три наряда полиции.

Сразу по прибытии на место на полицейских напала группа из около 50 молодых людей, которые закидали их бутылками с зажигательной смесью. Также в Габель направили подкрепление из Тулона, Марселя и других городов.

В ходе беспорядков были сожжены три машины, одна из которых принадлежала муниципальной полиции, также были разбиты витрины пятнадцати магазинов и подожжены два офиса. В результате стычки пострадали два сотрудника национальной полиции и один муниципальный полицейский.

Также в полиции уточнили, что насилие началось после того, как полицейские пытались пресечь нарушение комендантского часа, который ввели из-за пандемии COVID.

"Все началось с простой проверки: напомнили молодым людям, что мы все еще находимся в режиме ограничений, и попросили разойтись по домам. Они причиняли неудобства жителям, просто мешали им спать. И это закончилось засадой с ранеными", - заявил пресс-секретарь местной полиции Давидо Реверди.

Напомним, ранее сообщалось, что в бразильском Рио-де-Жанейро в ходе полицейской операции против наркокартеля погибли 28 человек.

До этого в Румынии карантинные протесты переросли в столкновения с полицией.

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