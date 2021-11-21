"Сожалеем о таком решении": Литва отреагировала на снижение уровня дипотношений с Китаем

"Министерство иностранных дел Литовской Республики сожалеет о решении Китайской Народной Республики не возвращать (в Вильнюс своего, - ред.) посла и перевести дипломатические отношения на уровне временного поверенного", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Литва подтверждает свою приверженность к политике "одного Китая".

"Однако в то же время мы имеем право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и основывать недипломатические миссии для обеспечения практического развития таких отношений, как это делают многие другие страны. Прием тайваньского представительства в Литве основывается на экономических интересах", - добавляют в сообщении.