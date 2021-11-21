"Шкодуємо про таке рішення": Литва відреагувала на зниження рівня дипвідносин із Китаєм

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки шкодує про рішення Китайської Народної Республіки не повертати (до Вільнюса свого, - ред.) посла і перевести дипломатичні відносини на рівень тимчасового повіреного", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що Литва підтверджує свою прихильність до політики "одного Китаю".

"Однак водночас ми маємо право розширювати співпрацю з Тайванем і приймати та засновувати недипломатичні місії для забезпечення практичного розвитку таких відносин, як це роблять багато інших країн. Прийом тайванського представництва у Литві ґрунтується на економічних інтересах", - додають у повідомленні.