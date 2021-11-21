"Шкодуємо про таке рішення": Литва відреагувала на зниження рівня дипвідносин із Китаєм

У Литві відреагували на зниження рівня дипвідносин із Китаєм. Там зазначили, що жалкують про таке рішення КНР, однак наголосили на тому, що мають право розширювати співпрацю з Тайванем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.
"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки шкодує про рішення Китайської Народної Республіки не повертати (до Вільнюса свого, - ред.) посла і перевести дипломатичні відносини на рівень тимчасового повіреного", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що Литва підтверджує свою прихильність до політики "одного Китаю".
"Однак водночас ми маємо право розширювати співпрацю з Тайванем і приймати та засновувати недипломатичні місії для забезпечення практичного розвитку таких відносин, як це роблять багато інших країн. Прийом тайванського представництва у Литві ґрунтується на економічних інтересах", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, Китай офіційно знизив рівень дипломатичного представництва з Литвою до рівня повіреного у справах.
Таке рішення Пекін ухвалив у відповідь на відкриття цього тижня тайванського представництва у Вільнюсі.
Додамо, КНР пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю. Вона має на увазі заборону на в'їзд на материк і на співпрацю з китайськими компаніями.