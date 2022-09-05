Создают новые площадки. Россиянам не хватает заводов для ремонта военной техники

Оккупантам не хватает предприятий для ремонта автомобильной и бронетанковой техники, поврежденной в ходе боев в Украине. В связи с этим правительство РФ распорядилось создать два новых автобронетанковых ремонтных завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Ранее исследователи опровергли фейки о способности вооружения РФ конкурировать с западным. Группа британских исследователей специализируется на идентификации и отслеживании оружия и боеприпасов, которые используют в войнах по всему миру.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, к концу 2022 года у российских оккупантов могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.

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