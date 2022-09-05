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Створюють нові майданчики. Росіянам не вистачає заводів для ремонту військової техніки

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Москва, Понеділок 05 вересня 2022 21:44
Створюють нові майданчики. Росіянам не вистачає заводів для ремонту військової техніки Фото: Росія відчуває нестачу підприємств з ремонту військової техніки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупантам не вистачає підприємств для ремонту автомобільної та бронетанкової техніки, пошкодженої в ході боїв в Україні. У зв'язку з цим Уряд РФ розпорядився створити два нових автобронетанкових ремонтних заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.

Голова російського уряду Михайло Мішустін розпорядився створити два автобронетанкових ремонтних заводи Міністерства оборони Росії.

"Створити федеральну державну установу "71-й автобронетанковий ремонтний завод" Міністерства оборони Російської Федерації і федеральну державну установу "72-й автобронетанковий ремонтний завод" Міністерства оборони Російської Федерації", - йдеться в документі.

Згідно з розпорядженням, головною метою діяльності двох заводів стане ремонт бронетанкової та автомобільної техніки.

Раніше дослідники спростували фейки про здатність озброєння РФ конкурувати із західним. Група британських дослідників спеціалізується на ідентифікації та відстеженні зброї та боєприпасів, які використовують у війнах по всьому світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, до кінця 2022 року у російських окупантів можуть закінчитися майже всі снаряди, артилерія і бронетехніка.

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