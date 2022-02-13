Як створювати власні стікери для Telegram: покрокова інструкція
Фото: як створювати власні стікери для Telegram (Віталій Носач, РБК-Україна)
Статичні стікери стають дедалі популярнішими у Telegram, заміняючи користувачам набридлі емодзі. Водночас не усі розуміють, як правильно завантажувати власні роботи до месенджера.
Про те, як створювати власні стікери - в матеріалі РБК-Україна.
Насправді перетворити улюблені малюнки або ж меми у стікерпак досить легко, для цього необхідно дотримуватися певних вимог месенджера, а саме:
- для початку вам потрібен редактор зображень, щоб експортувати картинки у формат PNG або .WEBP;
- розмір однієї сторони повинен бути рівний 512 пікселів, іншої ж - 512, або ж менше.
Як порада, використовуйте прозорий фон, або ж інші ефекти, які допоможуть виділити ваш стікер.
Вже після того як ви завершите експортування зображення - необхідно запустити чат-бот @Stickers:
- надішліть йому повідомлення "/newpack";
- оберіть ім’я вашому стікерпаку;
- надішліть перше зображення та оберіть для нього відповідний емодзі на ваш смак;
- після завантаження усіх картинок - надішліть боту повідомлення "/publish";
- оберіть коротке ім’я стікерпаку, яке застосовуватиметься в якості адреси.
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як створювати власні відеостікери.