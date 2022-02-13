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Як створювати власні стікери для Telegram: покрокова інструкція

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Неділя 13 лютого 2022 09:00
Як створювати власні стікери для Telegram: покрокова інструкція Фото: як створювати власні стікери для Telegram (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Статичні стікери стають дедалі популярнішими у Telegram, заміняючи користувачам набридлі емодзі. Водночас не усі розуміють, як правильно завантажувати власні роботи до месенджера.

Про те, як створювати власні стікери - в матеріалі РБК-Україна.

Насправді перетворити улюблені малюнки або ж меми у стікерпак досить легко, для цього необхідно дотримуватися певних вимог месенджера, а саме:

  • для початку вам потрібен редактор зображень, щоб експортувати картинки у формат PNG або .WEBP;
  • розмір однієї сторони повинен бути рівний 512 пікселів, іншої ж - 512, або ж менше.

Як порада, використовуйте прозорий фон, або ж інші ефекти, які допоможуть виділити ваш стікер.

Вже після того як ви завершите експортування зображення - необхідно запустити чат-бот @Stickers:

  • надішліть йому повідомлення "/newpack";
  • оберіть ім’я вашому стікерпаку;
  • надішліть перше зображення та оберіть для нього відповідний емодзі на ваш смак;
  • після завантаження усіх картинок - надішліть боту повідомлення "/publish";
  • оберіть коротке ім’я стікерпаку, яке застосовуватиметься в якості адреси.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як створювати власні відеостікери.

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