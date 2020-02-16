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При создании совместных патрулей на Донбассе будет учтен опыт Хорватии, - Пристайко

Новости » Общество     16.02.2020 - 03:31
При создании совместных патрулей на Донбассе будет учтен опыт Хорватии, - Пристайко
Фото: Игорь Пристайко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Идея совместных патрулей обсуждается от начала минского процесса, подчеркнул глава МИД

Пример и опыт Хорватии будет взят во внимание во время обсуждения идеи о создании совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ. Об этом в Мюнхене заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Пристайко отметил, что вопрос совместных патрулей неоднократно затрагивался от начала Минского процесса, поскольку тема достаточно чувствительна, когда речь идет о возможности участия боевиков в этих патрулях.

"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей для проведения местных выборов на Донбассе. Зеленский рассказал, что поднимал этот вопрос на нормандской встречи 9 декабря, а теперь это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Новости Украины Донбасспатрулирование
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