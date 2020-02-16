ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

При створенні спільних патрулів на Донбасі буде враховано досвід Хорватії, - Пристайко

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 03:31
При створенні спільних патрулів на Донбасі буде враховано досвід Хорватії, - Пристайко
Фото: Ігор Пристайко (РБК-Україна / Віталі Носач)

Ідея спільних патрулів обговорюється від початку мінського процесу, підкреслив глава МЗС

Приклад і досвід Хорватії буде взятий до уваги під час обговорення ідеї щодо створення спільних патрулів на Донбасі за участі представників України, тимчасово окупованих територій та ОБСЄ. Про це у Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Пристайко зауважив, що питання спільних патрулів було неодноразово порушене від початку Мінського процесу, оскільки тема досить чутлива, коли йдеться про можливість участі бойовиків у цих патрулях.

"Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії - як вийти на рішення, аби в першу чергу забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей для проведення місцевих виборів на Донбасі. Зеленський розповів, що піднімав це питання на нормандській зустрічі 9 грудня, а тепер це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

На сайті Мюнхенської конференції знову опублікували план по Україні Президент запропонував спільне патрулювання кордону України, ОБСЄ та ОРДЛО
Новини України Донбаспатрулирование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся