Создание новых районов в Украине: как будут работать центры админуслуг

Фото: люди (РБК-Украина)

В правительстве планируют в течение двух лет обустроить эти центры во всех общинах

Власти уверяют, что оптимизация районов никак не скажется на доступности услуг, которые граждане получают на местах. Для этого есть Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые на сегодня расположены в половине общин.

Об этом пояснил советник министра развития общин и территорий Иван Лукеря, говорится в материале РБК-Украина "Новая карта страны: как ликвидация районов повлияет на жизнь украинцев".

Например, одна из общин, которая ранее была в составе Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, теперь вошла в укрупненный Черкасский район. В этой общине есть свой ЦПАУ. Он предоставляет, в частности, услуги, которые предоставляют органы государственные власти - пенсионный фонд или соцзащита.

"Как это выглядит на практике? По соцзащите или по пенсиям, например, человек приходит в свой ЦПАУ, сдает документы. Раз в месяц администратор центра отправляется в территориальное подразделение соцзащиты или фонда, который расположен в райцентре, отдает эти документы и там завершается вся обработка. Для жителя этой общины после укрупнения района абсолютно ничего не изменится. Он как получал все эти услуги в ЦПАУ, так и будет там их получать", – рассказал советник министра развития общин и территорий.

Если нет своего ЦПАУ, люди смогут получить услуги в ближайшем центре. В правительстве планируют в течение двух лет обустроить эти центры во всех общинах. Их закрывать или перемещать не будут.

"Сегодня в комитете готовится ко второму чтению законопроект (№2679) по оптимизации сети и функционирования ЦПАУ и усовершенствованию доступа к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме. Документ решит все эти вопросы", - сказал нардеп Андрей Клочко.

Отметим, на сайте Верховной рады опубликован полный перечень новых районов в Украине.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность федерализации Украины.