В Раде исключили возможность федерализации Украины

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Даже в случае появления инициативы федерализации в Раде не хватило бы голосов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность федерализации Украины. По его словам, сейчас в парламенте нет такой инициативы.

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Право на владу".

Спикер отметил, что даже в случае появления в парламенте инициативы для изменений в Конституцию для создания федеративного государства, в Раде не хватит для этого голосов.

"Я не думаю, что сегодня в парламенте есть такие, во-первых, течения перехода к федерализации. А во-вторых, что есть под это, скажем так, голоса. Если бы даже такая инициатива сегодня была", - сказал Разумков.

Напомним, в середине июня Кабинет министров перешел к новому этапу реформы децентрализации, согласно которой планируется втрое сократить число районов.

При этом в Кабмине ожидают, что изменения в Конституцию по децентрализации внесут в 2021 году.

Также РБК-Украина писало, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак допустил возврат ОРДЛО в Украину на условиях децентрализации.