Створення нових районів в Україні: як будуть працювати центри адмінпослуг

Фото: люди (РБК-Україна)

В уряді планують протягом двох років облаштувати ці центри у всіх громадах

Влада запевняє, що новий устрій районів ніяк не позначиться на доступності послуг, які громадяни отримують на місцях. Для цього є Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які на сьогодні розташовані в половині громад.

Про це пояснив радник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нова карта країни: як ліквідація районів вплине на життя українців".

Наприклад, одна з громад, яка раніше була в складі Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, тепер увійшла в укрупнений Черкаський район. В цій громаді є свій ЦНАП. Він надає, зокрема, послуги, які надають державні органи влади - пенсійний фонд або соцзахист.

"Як це виглядає на практиці? По соцзахисту або по пенсіях, наприклад, людина приходить у свій ЦНАП, здає документи. Раз на місяць адміністратор центру відправляється в територіальний підрозділ соцзахисту або фонду, який розташований в райцентрі, віддає ці документи і там завершується вся обробка. Для жителя цієї громади після укрупнення району абсолютно нічого не зміниться. Він отримував всі ці послуги в ЦНАП, так і буде там їх отримувати", – розповів радник міністра розвитку громад і територій.

Якщо немає свого ЦНАП, люди зможуть отримати послуги в найближчому центрі. В уряді планують протягом двох років облаштувати ці центри в усіх громадах. Їх закривати або переміщати не будуть.

"Сьогодні в комітеті готується до другого читання законопроект (№2679) по оптимізації мережі та функціонування ЦНАП та удосконалення доступу до адмінпослуг, які надаються в електронній формі. Документ вирішить всі ці питання", - сказав нардеп Андрій Клочко.

Зазначимо, на сайті Верховної ради опубліковано повний перелік нових районів в Україні.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виключив можливість федералізації України.