Создание международного финансового центра в Киеве: что планируется сделать

Запуск проекта создания УМФЦ (Украинского международного финансового центра) планируется осенью 2023 года. Уже сейчас ведется работа над разработкой нормативной базы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отмечается в сообщении, проект предусматривает новый оншорный региональный центр рынков капитала и товарных рынков, который будет включать в свою структуру пять учреждений: Консультативный совет, Бюро по связям с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг.

Согласно презентации, УМФЦ будет полностью интегрирована в украинскую правовую систему и предоставит равные возможности и преимущества каждому локальному и международному участнику.

В течение трех лет планируется получение лицензий всеми организациями и утверждение Правил биржевой торговли, реформирование депозитария и расчетно-клиринговой деятельности.

Напомним, во время заседания правительства 20 января глава Кабинета министров Денис Шмsгаль анонсировал создание Фондового рынка капиталов в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, ранее была утверждена Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года.