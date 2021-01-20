Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал создание Фондового рынка капиталов в Украине. По словам премьер-министра, без него государство не сможет стать успешным.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства.

"Одним из ключевых шагов, без которого Украина не сможет стать успешной страной, это создание благоприятных условий для функционирования рынка капиталов, или фондового рынка. Это то, что есть у всех наших успешных соседей, да и вообще это то, что отличает успешные страны от неуспешных", - заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что введение этого рынка является одним из приоритетов Кабмина.

"То, что у нас еще не было такого рынка - большая потеря для украинской экономики. И этот факт я лично считаю экономическим преступлением против нашего государства", - добавил премьер.

Напомним, в конце сентября Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок. По его словам, уже начались консультации со специалистами по созданию.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.