Создание индустриальных парков могут упростить: Рада приняла закон за основу

В Украине планируют упростить создание индустриальных парков. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4416-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон поддержали 260 парламентариев.

Авторы проекта отмечают, что в Украине действующее законодательство об индустриальных парках предоставляет незначительные преимущества их участникам, которые явно недостаточны для того, чтобы "они смогли стать катализатором развития отечественной экономики".

Действующая редакция ЗУ "Об индустриальных парках" среди стимулов предусматривает только целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства индустриальных парков, а также освобождение участников парков от долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта.

Новая редакция закона определяет объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка.

Документ предусматривает компенсацию управляющим компаниям и инициаторам создания индустриальных парков - физическим лицам и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям.

Также предлагается компенсация участникам индустриальных парков части процентных платежей по кредитам; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.