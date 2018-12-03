Создание агломерации Киева даст возможность развития всех ее участников, - КГГА

Фото: заседание рабочей группы по созданию местной ассоциации "Киевская агломерация" (пресс-служба КГГА)

Состоялось заседание рабочей группы по вопросам наработки механизмов создания местной ассоциации "Киевская агломерация"

Создание агломерации Киева даст возможность развития всех ее участников. Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания рабочей группы по вопросам наработки механизмов создания местной ассоциации "Киевская агломерация", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Этот вопрос назрел уже давно. Мы же все понимаем, что каждый день в столицу с окраины приезжают на работу около полумиллиона человек, которые пользуются городской инфраструктурой: транспортом, школами, садиками, больницами. В свою очередь, развитие этих отраслей финансируется из городского бюджета", – отметил Поворозник.

По его словам, создание агломерации позволит решить подобные вопросы.

"В первую очередь, это транспортное сообщение между городом и пригородом. Ведь сегодня это один из главных вопросов, который каждое утро и каждый вечер встает перед работниками столичных предприятий и организаций, что живут в пригороде. По моему мнению, налаживание транспортного сообщения позволит уменьшить автомобильный поток в столице, и, в свою очередь, улучшит транспортную ситуацию в городе. Не менее важный вопрос – медицинского обеспечения, в частности, оказание скорой и неотложной медицинской помощи. Пока мы не имеем юридических оснований для ее предоставления за пределами города. От этого, увы, страдают люди. Такая же ситуация с садиками, школами и другими социальными объектами. Это наши общие вопросы с руководством окрестных населенных пунктов, и должны их решать вместе", – отметил Поворозник.

Он отметил, что в случае создания агломерации выгоду получат все: и город, и окрестности, ведь объединение дает основания для развития и привлечения инвестиций.

"Вопрос создания агломерации должен быть научно обоснованным. Обязательно будут учтены экономические, юридические и архитектурные аспекты. Следующим шагом в создании Киевской агломерации, по моему мнению, должна стать встреча киевского городского председателя Виталия Кличко с руководителями близлежащих городов и поселков для обсуждения общих проблем и путей их решения. Сейчас мы имеем уникальный шанс создания агломерации и не должны его упустить", – подытожил Поворозник.