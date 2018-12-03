Створення агломерації Києва дасть можливість розвитку усіх її учасників, - КМДА

Фото: засідання робочої групи щодо створення місцевої асоціації "Київська агломерація" (прес-служба КМДА)

Відбулось засідання робочої групи з питань напрацювання механізмів створення місцевої асоціації "Київська агломерація"

Створення агломерації Києва дасть можливість розвитку усіх її учасників. Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання робочої групи з питань напрацювання механізмів створення місцевої асоціації "Київська агломерація", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Це питання назріло вже давно. Ми ж усі розуміємо, що кожного дня до столиці з околиці приїжджають на роботу близько півмільйона людей, які користуються міською інфраструктурою: транспортом, школами, садочками, лікарнями. У свою чергу, розвиток цих галузей фінансується з міського бюджету", – наголосив Поворозник.

За його словами, утворення агломерації дозволить вирішити подібні питання.

"У першу чергу, це транспортне сполучення між містом та передмістям. Адже сьогодні це одне з головних питань, яке щоранку та щовечора постає перед працівниками столичних підприємств та організацій, що живуть у передмісті. На мою думку, налагодження транспортного сполучення дозволить зменшити автомобільний потік до столиці, і, у свою чергу, покращить транспортну ситуацію у місті. Не менш важливе питання – медичного забезпечення, зокрема, надання швидкої та невідкладної медичної допомоги. Наразі ми не маємо юридичних підстав для її надання за межами міста. Від цього, на жаль, страждають люди. Така ж ситуація із садочками, школами та іншими соціальними об’єктами. Це наші спільні питання з керівництвом навколишніх населених пунктів, і маємо їх вирішувати разом", – зазначив Поворозник.

Він зауважив, що у разі створення агломерації вигоду отримають всі: і місто, і околиця, адже об’єднання дає підстави для розвитку і залучення інвестицій.

"Питання утворення агломерації має бути науково обґрунтованим. Обов’язково будуть враховані економічні, юридичні та архітектурні аспекти. Наступним кроком у створенні Київської агломерації, на мою думку, має стати зустріч київського міського голови Віталія Кличка з очільниками прилеглих міст та селищ для обговорення спільних проблем та шляхів їх вирішення. Наразі ми маємо унікальний шанс створення агломерації і не повинні його проґавити", – підсумував Поворозник.