Создан медсовет для реформирования системы здравоохранения

Глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ о создании медицинского совета при Министерстве здравоохранения. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины.

Об этом министр заявил на брифинге.

По его словам, основными задачами медицинского совета являются разработка и внесение министру здравоохранения предложений по реформированию системы здравоохранения.

Предоставление предложений относительно определения приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой определено Министерство здравоохранения, для внедрения реформ.

"То есть, любая международная техническая помощь, или любое кредитование. В том числе, я считаю, надо советоваться с нашими специалистами, где именно использовать - более эффективное использование. И предоставление предложений по внедрению в практику учреждений здравоохранения новых и существующих медицинских технологий", - отметил Степанов.

Отметим, что второй этап медицинской реформы в Украине будет продолжаться, правительство не планирует его отсрочки.

Напомним, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля.