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Еще одна подделка. В Харькове 17-летний "хакер" создал свою "Дию" для 20 тысяч подписчиков

Автор: РБК-Украина

COVID-сертификаты через фейковое приложение "Дия" продавал в Харькове 17-летний подросток. Он также создал самый большой канал распространения подделки - на телеграмм-бот и канал было подписано более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

Как сообщил Клименко, через чаты можно было за 200 гривен получить доступ к фейковому приложению, а 300 гривен - оформить "сертификат" о вакцинации от COVID-19. Кроме того, в фейковой "Дие" можно было за 100 гривен получить "водительские права".

"Система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дия" и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации", - написал Клименко.

Напомним, в Запорожской области разоблачили мужчину, который создал фейковое приложение "Дия".

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Дия