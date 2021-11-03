RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще одна підробка. У Харкові 17-річний "хакер" створив свою "Дію" для 20 тисяч підписників

Автор: РБК-Україна

COVID-сертифікати через фейкову програму "Дія" продавав у Харкові 17-річний підліток. Він також створив найбільший канал поширення підробки - на телеграм-бот і канал було підписано понад 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції Ігоря Клименко у Facebook.

Як повідомив Клименко, через чати можна було за 200 гривень отримати доступ до фейкового додатку, а 300 гривень - оформити "сертифікат" щодо вакцинації від COVID-19. Крім того, у фейковій "Дії" можна було за 100 гривень отримати "права водія".

"Система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку програми "Дія" і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім того, веб-платформа відображала підроблений QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації", - написав Клименко.

Нагадаємо, у Запорізькій області викрили чоловіка, який створив фейковий додаток "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія