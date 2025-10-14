Союзники збільшують внески у програму PURL: Україна очікує нові оголошення

Сім країн готуються оголосити внески

За словами Гетьманчук, Україна веде активні переговори не лише з державами-членами НАТО, а й з партнерами Альянсу, які також можуть долучитися до фінансування ініціативи.

"Є очікування, що завтра щонайменше сім країн озвучать свої внески. Це ті держави, які вже сигналізували про готовність підтримати PURL. Ми також працюємо над тим, щоб деякі країни збільшили свої внески. І сподіваюся, що будуть приємні несподіванки - коли долучаться ті, хто раніше не оголошував про наміри підтримати програму", - зазначила дипломатка.

Вона нагадала, що нині шість країн уже надали кошти на підтримку України через PURL, ще сім підтвердили готовність це зробити найближчим часом. Українська сторона, за її словами, прагне розширити коло учасників, залучивши потужні економіки, зокрема держави "Великої сімки".

PURL - ключ до оборони, ППО та енергетичної стійкості

Гетьманчук підкреслила, що ініціатива PURL має вирішальне значення для підтримки українського фронту, посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.

""Вони (союзники - ред.) нас вже традиційно запитують про зиму, як ми будемо її переживати, я їм на це відповідаю : з точки зору стану в нашій енергосистемі, - зима вже наступила для України. Тобто так, вона ще не наступила календарно, але з точки зору інтенсивності ударів Росії по критичній інфраструктурі, з точки зору стану нашої енергосистеми - вона вже наступила", - наголосила вона.

Глава місії України при НАТО закликала союзників не зволікати з внесками, наголосивши, що допомога потрібна вже зараз.

"Тому, будь ласка, якщо ви планували це (внесок в PURL - ред.) зробити взимку, коли, на ваш погляд, Україні має бути особливо складно, особливо важко, зробіть це зараз", - додала Гетьманчук.