Союзники України не встигають надати обіцяні засоби ППО, - Bloomberg

За словами співрозмовників Bloomberg, низка членів НАТО все ще не виконали зобов'язання про які заявляли на саміті Альянсу у Вашингтоні. Зокрема, мова про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.

Джерела видання вважають, що обіцяні поставки зброї можуть не відбутись до осені - в цей період в Україні очікують відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

Як пише Bloomberg, деякі союзники України не надають вчасно військове спорядження українським силам резерву і це негативно впливає на обороноздатність ЗСУ.