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Союзники України не встигають надати обіцяні засоби ППО, - Bloomberg

Ілюстративне фото: союзники України в НАТО затримують поставки обіцяних систем ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Деякі союзники України в НАТО затримують поставки обіцяних систем ППО та військового обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників Bloomberg, низка членів НАТО все ще не виконали зобов'язання про які заявляли на саміті Альянсу у Вашингтоні. Зокрема, мова про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.

Джерела видання вважають, що обіцяні поставки зброї можуть не відбутись до осені - в цей період в Україні очікують відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

Як пише Bloomberg, деякі союзники України не надають вчасно військове спорядження українським силам резерву і це негативно впливає на обороноздатність ЗСУ.

Допомога Україні від НАТО

Після саміту НАТО у Вашингтоні у липні цього року було створено нову місію, яка об'єднає зусилля країн щодо передачі Україні військової допомоги.

Мова зокрема про системи ППО, артилерію, F-16 та навчання українських військових.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, альянс створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування.

Також перед тим повідомлялося, що в Єврокомісії розкрили зміст підписаного на саміті НАТО договору Ukraine Compact. А президент США Джо Байден розповів, як працюватиме цей договір.

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