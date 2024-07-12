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Байден розповів, як працюватиме Ukraine Compact

П'ятниця 12 липня 2024 01:13
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Байден розповів, як працюватиме Ukraine Compact Фото: президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Договір Ukraine Compact, який уклали 20 країн для підтримки України, об'єднує держави-союзники в "єдиній всеохопній архітектурі безпеки". Це допоможе захисту України, зокрема, в довгостроковій перспективі.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу на зустрічі із союзниками на саміті НАТО у Вашингтоні.

Лідер США також висловився щодо деталей роботи цього нового договору щодо України.

"Тепер ми робимо наступний крок колективної безпекової підтримки - це Ukraine Security Compact. Як це працює? Минулого року країни G7 підписали декларацію для довгострокової підтримки України, не лише на час війни, але й після перемоги", - сказав Байден.

Він розповів, що 20 країн приєдналися і уклали безпекові договори з Україною.

"Цей компакт об'єднує ці країни в єдиній всеохопній архітектурі безпеки, щоб підтримати Україну не тільки зараз, але й на роки вперед", - наголосив президент США.

Що стосується короткострокової перспективи, розповів американський лідер, то "ми надамо Україні боєприпаси, зброю, навчання, щоб протистояти російській агресії".

середньостроковій перспективі - ми допоможемо розбудувати армію, щоб захистити Україну та стримати нову агресію. Щоб, якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.) надумав знову це зробити, то всі країни її підтримали", - пояснив Байден.

Він також нагадав свої слова про те, що "ми будуємо "міст" для України до НАТО".

"Це шлях до майбутнього членства. Цей компакт в центрі цього мосту. Ми об'єднані проти Путіна в цій безглуздій та жорстокій війні", - резюмував Байден.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в Білому домі анонсували представлення президентом США нового документу Ukraine Compact, який має об'єднати понад 20 держав, які уклали двосторонні безпекові угоди з Україною

Представник Білого дому Джейк Салліван зазначив, що після закінчення війни РФ проти України "всі країни Ukraine Compact далі підтримуватимуть Україну так само як і зараз".

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