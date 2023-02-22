Союзники України ще не знають, що робити з Росією після війни, - Єрмак

Західні союзники України ще не вирішили, що робити з Росією після війни.

Відповідаючи на запитання про те, яким західні союзники України бачать післявоєнне майбутнє РФ, Єрмак повідомив, що союзники ще напевно не знають, що буде з Росією.

"Точної відповіді на це питання немає ні в кого. Але моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз (тобто збережеться нинішній устрій РФ - ред.), ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", - наголосив голова ОП.