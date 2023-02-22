UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Союзники України ще не знають, що робити з Росією після війни, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Каріна Левицька

Західні союзники України ще не вирішили, що робити з Росією після війни.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, яким західні союзники України бачать післявоєнне майбутнє РФ, Єрмак повідомив, що союзники ще напевно не знають, що буде з Росією.

"Точної відповіді на це питання немає ні в кого. Але моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз (тобто збережеться нинішній устрій РФ - ред.), ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор Андрій Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ.

Раніше ми також повідомляли, що Єрмак зазначив, що нині обговорюється вже не ідея, а конкретні механізми спецтрибуналу для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАндрій ЄрмакОфіс президента