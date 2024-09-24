Союзники України хочуть зв’язатися з Путіним перед зустріччю G20 у Бразилії, - Bloomberg

За інформацією джерел видання, союзники обговорюють можливість зв’язатися з Путіним безпосередньо перед зустріччю G20 у Бразилії, оскільки немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною.

Також співрозмовник Bloomberg заявив, що союзники України на Заході намагаються знизити очікування щодо плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представляє у США. Вони вважають, що він не принесе "прориву" у війні з Росією.

Зокрема, за словами співрозмовника, знайомого з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, у плані перемоги українського президента не було "справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально". Інший чиновник назвав план "списком бажань".

Один із союзників вважає, що настав час для нового раунду переговорів з Путіним. За словами двох чиновників, встановити контакт з російським диктатором може Зеленський або хтось із партнерів.

Також, як зазначає Bloomberg, американські посадовці намагаються знизити очікування щодо схвалення запиту Києва на використання американських ракет дальньої дії для ударів по цілях всередині російської території.