Союзники Украины хотят связаться с Путиным перед встречей G20 в Бразилии, - Bloomberg

Союзники Украины обсуждают возможность связаться с российским диктатором Владимиром Путиным перед встречей G20, которая пройдет в ноябре в Бразилии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников, союзники обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей G20 в Бразилии, поскольку нет признаков, что Кремль планирует отступать в войне с Украиной.
Также собеседник Bloomberg заявил, что союзники Украины на Западе пытаются снизить ожидания плана победы, который президент Владимир Зеленский представляет в США. Они полагают, что он не принесет "прорыва" в войне с Россией.
В частности, по словам собеседника, знакомого с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, в плане победы украинского президента не было "настоящих сюрпризов и он не меняет ситуацию кардинально". Другой чиновник назвал план "список желаний".
Один из союзников считает, что пора для нового раунда переговоров с Путиным. По словам двух чиновников, установить контакт с российским диктатором может Зеленский или кто-нибудь из партнеров.
Также, как отмечает Bloomberg, американские чиновники пытаются снизить ожидания по одобрению запроса Киева на использование американских ракет дальнего действия для ударов по целям внутри российской территории.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне с Россией.
Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе и представит план победы. Он включает быстрые решения с октября по декабрь.
Позже, по словам президента, план будет доступен всем странам. Его должна видеть и Россия.
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