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Союзники Трампа вважають, що він програв на дебатах із Гарріс, - CNN

Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 10 вересня, відбулися довгоочікувані дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Союзники республіканця вважають, що він програв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що як тільки Трамп залишив сцену, він відразу почав розпитувати тих, хто чекав його в кімнаті для перегляду про те, як пройшли останні 90 хвилин. Дехто хвалив його в обличчя, кажучи, що він зробив "відмінну роботу", але це не те, що говорили багато хто з них у приватному порядку.

Натомість, люди з оточення Трампа заявили, що те, що сталося на сцені - у кращому випадку нічия, а в гіршому - програш. Деякі були приголомшені тим, що колишній президент США не зміг краще реалізувати тези, які він підготував проти віце-президента Гарріс. Зокрема, проти її послужного списку та політичних розворотів.

За словами двох джерел CNN, Трамп готувався до дебатів з Гарріс більше, ніж до дебатів із президентом США Джо Байденом цього літа. При цьому він не висунув один із найголовніших аргументів проти віце-президента - про те, чому вона за 3,5 роки при владі не виконала обіцянки, які дає зараз. Це здивувало багатьох тих, хто чув, як Трамп висловлював цей аргумент у приватному порядку та під час передвиборчої кампанії.

Крім того, один із людей команди республіканця визнав, що колишній президент потрапляв на приманку щоразу, коли її пропонувала Гарріс.

CNN пише, що хоч численні союзники Трампа описали те, що сталося, як "втрачену можливість", але відтоді вони почали применшувати загальну значущість дебатів. Люди з оточення республіканця стверджують, що в Пенсільванії результат дебатів не змінить його рейтинг.

Можливість других дебатів

У середу вранці Дональд Трамп заявив, що не має наміру проводити нові теледебати з Камалою Гарріс.

При цьому практично всі його союзники, з якими спілкувався CNN, заявили, що на їхній погляд, Трамп зрештою погодиться на другий раунд.

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