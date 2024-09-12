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Союзники Трампа считают, что он проиграл на дебатах с Харрис, - CNN

Фото: Дональд Трамп и Камала Гаррис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 10 сентября, состоялись долгожданные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Союзники республиканца считают, что он проиграл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что как только Трамп покинул сцену, он тут же начал расспрашивать ожидавших его в комнате для просмотра о том, как прошли последние 90 минут. Некоторые хвалили его в лицо, говоря, что он проделал "отличную работу", но это не то, что говорили многие из них в частном порядке.

Вместо этого, люди из окружения Трампа заявили, что произошедшее на сцене - в лучшем случае ничья, а в худшем - проигрыш. Некоторые из них были ошеломлены тем, что бывший президент США не смог лучше реализовать тезисы, которые он подготовил против вице-президента Харрис. В частности, против ее послужного списка и политических разворотов.

По словам двух источников CNN, Трамп готовился к дебатам с Харрис больше, чем к дебатам с президентом США Джо Байденом эти летом. При этом, он не выдвинул один из самых главных аргументов против вице-президента - о том, почему она за 3,5 года у власти не выполнила обещания, которые дает сейчас. Это удивило многих из тех, кто слышал, как Трамп высказывал этот аргумент в частном порядке и во время предвыборной кампании.

Кроме того, один из людей команды республиканца признал, что бывший президент попадался на приманку каждый раз, когда ее предлагала Харрис.

CNN пишет, что хоть многочисленные союзники Трампа описали произошедшее, как "упущенную возможность", но с тех пор они начали преуменьшать общую значимость дебатов. Люди из окружения республиканца утверждают, что в Пенсильвании исход дебатов не изменит его рейтинг.

Возможность вторых дебатов

В среду утром Дональд Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты с Камалой Харрис.

При этом, практически все его союзники, с которыми общался CNN, заявили, что на их взгляд, Трамп в конечном итоге согласится на второй раунд.

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