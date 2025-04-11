Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу, - Пісторіус

Системи ППО для України

Україна постійно закликає союзників у наданні систем ППО, які б могли захистити країну від постайних атак Росії.

Зокрема, 11 квітня в Брюселі проходить чергове засідання у форматі "Рамштайн". В ході нього Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, зокрема зобов'язалась надати чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot.

Ще до засідання президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що вже є деякі домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.

Нагадаємо, що про те, що Німеччина зголосилася знайти батареї Patriot для України в усьому світі повідомлялось ще у 2024 році. Додамо, що у США у строю 60 батарей Patriot, у Німеччини - 10. Є ППО Patriot і в країнах Азії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.