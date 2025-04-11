Союзники ищут дополнительные системы ПВО для Украины по всему миру, - Писториус

Системы ПВО для Украины

Украина постоянно призывает союзников в предоставлении систем ПВО, которые могли бы защитить страну от постоянных атак России.

В частности, 11 апреля в Брюсселе проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". В ходе него Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, в частности обязалась предоставить четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot.

Еще до заседания президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уже есть некоторые договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО.

Напомним, что о том, что Германия согласилась найти батареи Patriot для Украины во всем мире сообщалось еще в 2024 году. Добавим, что у США в строю 60 батарей Patriot, у Германии - 10. Есть ПВО Patriot и в странах Азии.

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