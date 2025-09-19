Союзники придумали для України альтернативу вступу до НАТО, - WP

Якщо цей підхід спрацює, українські розробки - від передових дронів до іншої військової техніки - з часом зможуть доповнювати армії США та Європи.

Європейські та американські чиновники активніше сприймають загрозу з боку Росії після сигналів адміністрації Трампа про те, що країни НАТО не повинні надмірно покладатися на США у своїй обороні. Нещодавні падіння російських дронів у польському повітряному просторі посилили тривогу в Європі.

Дрони як експортний та оборонний актив

Україна лідирує у світі за технологіями дронів, зазначив спецпосланець США по Україні Кіт Келлог на конференції в Києві. За його словами, зараз активно налагоджується обмін технологіями дронів між українськими та західними фахівцями.

На тлі війни темпи інновацій стали питанням виживання: від розробки до постачання на фронт і оперативного поліпшення проходить мінімальний час. Це важливо як для оборони України, так і для потенційних ліцензій і спільного виробництва із західними компаніями.

Бойовий досвід диктує темпи виробництва

Виробники, такі як FRDM, тісно взаємодіють із підрозділами на фронті й оперативно враховують зворотний зв'язок, розповів засновник компанії Вадим Юник. За його словами, у разі постановки урядового замовлення на 10 000 дронів замість 3 000 підприємство здатне наростити випуск за півтора місяця.

Нечисленність солдатів в України стала одним із драйверів роботизації та застосування автономних систем. Завдяки цьому безпілотники й автономні машини дають змогу вражати цілі на віддаленні й точніше, а також доставляти припаси й евакуювати поранених без ризику для інших бійців.

Дрони в структурі втрат противника

Малі FPV-дрони України відповідальні приблизно за 70% втрат російської живої сили і техніки в зоні до 15 км від лінії фронту, повідомляє українська влада. На іншому полюсі спектра знаходяться далекобійні ударні дрони, здатні діставати більш ніж на 1 000 км і вражати об'єкти в глибині російської території.

Середній за розміром R-34 від FRDM був модифікований - він літає втричі далі і несе більше керованих боєприпасів. Це приклад швидкої адаптації виробів під потреби фронту.

Традиційна бронетехніка теж модернізується

Українські виробники не обмежуються лише дронами. НВЦ "Укр Армо Тех" створив бронетранспортер "Гюрза-1" з модифікаціями для захисту від ударів дронів, а більш маневрений "Гюрза-2" скоро піде в серію.

Компанія випустила 500 машин минулого року і планує потроїти потужності. Експерти зазначають, що Україна випереджає деякі європейські компанії у врахуванні особливостей противника під час проектування броньованої техніки.

Європа інвестує, щоб створити "сталевого дикобраза"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що за активнішої фінансової підтримки Європи армія та оборонна промисловість України можуть перетворитися на "сталевого дикобраза", що знижує вразливість країни. Київ розраховує виробляти щонайменше 30 мільярдів доларів зброї на рік - приблизно втричі більше за нинішній рівень.

Крім грошей Україна пропонує ліцензування та спільне виробництво із західними компаніями, щоб інтегрувати технології прямо в ланцюжки поставок союзників. Такий підхід передбачає, що європейські уряди інвестують у вітчизняне виробництво і потім оплачують закупівлі для власних армій.

Спільні проєкти та фінансування

Данія стала першою країною, яка безпосередньо фінансує українські оборонні підприємства, а нещодавно Україна оголосила про партнерство з данськими компаніями для виробництва компонентів для ракет і дронів на території Данії. Британія заявила про намір наслідувати цей приклад.

Група країн, включно з Данією, Швецією, Канадою, Норвегією та Ісландією, виділила 1,3 мільярда євро на виробництво артилерії, ударних дронів, ракет і протитанкових засобів. Німеччина також уклала схожі угоди, деталі яких поки що не оприлюднені.