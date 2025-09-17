Європа закриється від Росії "стіною дронів" за українською технологією, - FT

Євросоюз прискорює створення "стіни дронів" на східному кордоні. Україна поділилася технологіями, які вже довели ефективність проти російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, приводом стали нові інциденти з порушенням повітряного простору НАТО російськими безпілотниками.

Нещодавні події в Польщі та Румунії показали, що Альянсу доводиться використовувати дороге озброєння проти дешевих дронів, що створює вразливість, якою Москва може скористатися.

Щоб закрити цю прогалину, Брюссель запропонував країнам ЄС використовувати спільне фінансування і закуповувати перевірені системи.

План фон дер Ляєн

Після атаки, коли в Польщу залетіли близько 19 дронів, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна "побудувати стіну дронів". За її словами, це буде "загальноєвропейська здатність, розроблена і впроваджена разом, яка зможе реагувати в реальному часі".

Вона також оголосила про створення "альянсу дронів" із Києвом. На це виділено 6 млрд євро для перетворення українських напрацювань на військові переваги та спільне виробництво.

Посилення східного флангу

Польща, країни Балтії та Фінляндія вже заявили про плани зміцнити кордони. Однак європейські чиновники підкреслюють, що це буде ефективно тільки за єдиного підходу та інтеграції технологій.

"Оборона Європи занадто фрагментована. У цій сфері потрібно більше координації", - зазначив представник ЄС. За його словами, Росія використає слабкі місця, якщо країни діятимуть неузгоджено.

Фінансування та нові місії

На оборону східного флангу країни НАТО отримають майже 100 млрд євро із загальних кредитів ЄС на 150 млрд. Ці кошти допоможуть фінансувати проєкт "стіни дронів", заявив представник Єврокомісії Томас Реньє.

Тим часом НАТО запустило місію "Eastern Sentry". Вона включає винищувачі, кораблі та розвідувальні системи, розміщені від Фінляндії до Болгарії.

Український досвід

Європа активно використовує досвід України у протидії безпілотникам. Київ від початку повномасштабного вторгнення розробив дешевші методи боротьби з дронами-камікадзе.

Українські IT-компанії створили систему акустичних сенсорів, що визначають Shahed за звуком. Інформацію передають мобільним групам із зенітними гарматами і кулеметами, що набагато дешевше за використання ракет.

Президент Володимир Зеленський запропонував Польщі навчання фахівців із боротьби з дронами. У Варшаві підтвердили, що ведуться переговори про розширення співпраці в цій сфері.

Балтійський і фінський приклад

Литва вже переймає практику України і формує мобільні групи для боротьби з дронами. Латвія також впроваджує акустичну систему, а Румунія вивчає, як адаптувати український досвід.

"Використання дорогого озброєння проти дешевих дронів занадто затратне. Ми шукаємо розумніші рішення", - заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

У Фінляндії підкреслюють, що дронова війна змінила характер сучасних конфліктів. "Необхідно розвивати нові методи боротьби з безпілотниками. Частина рішень уже існує, але потрібні нові технології", - зазначив генерал Маркку Віітасаарі.