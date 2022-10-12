Союзники повинні допомогти Україні відновити інтегровану систему ППО та ПРО, - Пентагон

"Те, що потрібно зробити всім різним країнам, які були на сьогоднішній конференції (Рамштайн - ред), - це підключитися та допомогти їм (Україні - ред.) відновити та підтримувати інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони", - сказав він.

Згідно з планом, запропонованим Штатами, декілька країн, зокрема Ізраїль та Німеччина, повинні передати України системи ППО.

За словами Міллі, завдання полягатиме в тому, аби використовувати одночасно різні системи ППО.

Він вважає, що реалізації цієї стратегії буде досягти досить складною з технічної точки зору, але все ж досяжною.

Нагадаємо, 10 жовтня після масованого ракетного удару по Україні президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

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