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Союзники должны помочь Украине восстановить интегрированную систему ПВО и ПРО, - Пентагон

Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны, чтобы она могла защитить свое воздушное пространство от атак со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на брифинге.

"То, что нужно сделать всем разным странам, которые были на сегодняшней конференции (Рамштайн - ред), - это подключиться и помочь им (Украине - ред.) восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал он.

Согласно плану, предложенному Штатами, несколько стран, в том числе Израиль и Германия, должны передать Украине системы ПВО.

По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы использовать одновременно различные системы ПВО.

Он считает, что реализации этой стратегии будет добиться достаточно сложной с технической точки зрения, но все же достижимой.

Напомним, 10 октября после массированного ракетного удара по Украине президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО.

Сегодня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

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