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Союзники по НАТО діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Союзники по НАТО діятимуть, якщо Росія та інші супротивники спробують тиснути на Швецію або ж Фінляндію до того, як останні стануть повноправними членами альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Неможливо уявити, що союзники не будуть діяти, якщо Швеція і Фінляндія опиняться під будь-якою формою тиску", - заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Столтенберга, заявку України щодо вступу до НАТО не можна порівнювати з заявками Швеції та Фінляндії, які найближчим часом можуть стати членами оборонного союзу.

Також на Заході вважають, що вступ України до НАТО нібито не є на сьогодні пріоритетним питанням.

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