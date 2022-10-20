Союзники по НАТО діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію, - Столтенберг

Союзники по НАТО діятимуть, якщо Росія та інші супротивники спробують тиснути на Швецію або ж Фінляндію до того, як останні стануть повноправними членами альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Неможливо уявити, що союзники не будуть діяти, якщо Швеція і Фінляндія опиняться під будь-якою формою тиску", - заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Столтенберга, заявку України щодо вступу до НАТО не можна порівнювати з заявками Швеції та Фінляндії, які найближчим часом можуть стати членами оборонного союзу.

Також на Заході вважають, що вступ України до НАТО нібито не є на сьогодні пріоритетним питанням.

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