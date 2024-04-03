Союзники не надали Україні достатньо ППО, хтось має ухвалити рішення, - Кулеба

Країни Заходу досі не передали Україні достатньо систем протиповітряної оборони. Щоб змінити ситуацію, потрібна політична воля.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Партнери надали нам різні системи (протиповітряної оборони - ред.), ми цінуємо це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - наголосив міністр.
Він зазначив, що у розпорядженні партнерів України перебуває понад 100 зенітних ракетних комплексів Patriot, але вони досі не готові передати п'ять-сім додаткових систем. Така кількість є мінімально необхідною для нашої країни.
"Невже це така велика проблема? Невже неможливо надати Україні мінімальний запит?... І рішення є. Це просто питання політичної волі. Хтось має ухвалити рішення", - додав міністр.
За словами Кулеби, він не перебільшує, коли допускає можливість війни в Європі та ракетних ударів по Брюсселю, якщо Україна не переможе.
"Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами - ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили обстріли України. За тиждень вони провели кілька масованих ударів по нашій країні. Під час одного з обстрілів ворог використав понад 150 дронів та ракет.
Також окупанти стали частіше бити по нашій країні балістичними ракетами. Україна має лише кілька систем ППО, які можуть збивати такі цілі. Одна з них - Patriot.
На тлі обстрілів українські чиновники неодноразово закликали країни Заходу розпочати постачання додаткових Patriot до України для захисту мирних мешканців. Зокрема, Кулеба сьогодні, 3 квітня, обговорив таку допомогу з головами МЗС Польщі та Іспанії.
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